Що таке вітиліго: причини виникнення і як коригувати стан
Джерело:МОЗ
25 червня відзначають Всесвітній день вітиліго. Це порушення шкірної пігментації, коли в людини окремі ділянки шкіри через брак меланіну стають дуже світлими.
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- приймання нейротропних речовин;
- порушення живлення клітин, які виробляють мелатонін;
- запальні процеси на шкірі – особливо часто повторювані;
- порушення місцевих імунних процесів шкіри у вигляді аутоімунних реакцій.
Це варто знати! Вітиліго неможливо заразитися. Люди з цим станом не відчувають фізичного дискомфорту.
Головне обмеження — посилений захист від сонця, оскільки шкіра без пігменту вразлива до сонячного проміння.
Чи можна лікувати вітиліго?
- прийом певних препаратів (антиоксиданти, імуномодулятори),
- фототерапію, лазер та інші способи лікування.
В Instagram є хештег #vitiligopride, під яким люди публікують свої фото з вітиліго. І поступово привчають суспільство до того, що особливості шкіри – не привід ховатися. Великий внесок у сприйняття вітиліго зробила Вінні Гарлоу. Сотнями тисяч лайків користувачі Instagram голосують за красу тіла, покритого молочно-білими плямами.