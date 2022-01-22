Що треба їсти, щоб жити довше

Протягом 20 років вчені спостерігали за людьми похилого віку і довели користь одного плану правильного харчування, який знижує ризики смертності від будь-яких причин.

Сьогодні ця "дієта" – мовиться про середземноморську – доступна більшості людей у ​​світі. Тому вчені розглядають її як основний захід профілактики хвороб старості.

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Корисне дослідження: деталі

Дослідження проводила команда з Барселонського університету. Протягом 20 років вони спостерігали за 642 чоловіками та жінками віком від 65 років, які проживають в італійській Тоскані.

Їхня робота дозволила створити індекс зв'язку дієтичних біомаркерів (у крові та сечі) на основі продуктів середземноморської дієти та смертності. Так, вчені оцінювали рівень поліфенолів, ревсератролу, каратоноїдів, селену, вітаміну В12, жирних кислот та їхнього співвідношення в організмі.

Спостереження показали: середземноморська дієта разом з активним способом життя, була пов'язана з найменшим ризиком смертності від будь-яких причин, пов'язаних зі здоров'ям.

За час експерименту було зареєстрували 425 смертей, зокрема 139 випадків серцево-судинних та 89 випадків онкологічних захворювань.

Ці та інші дані дозволяють лікарям розглядати такий тип харчування як провідний захід профілактики старіння, переконані вчені.

Що таке середземноморська дієта

Це план правильного харчування. З попередніх досліджень відомо, що така дієта сповільнює старіння, знижує ризик серцево-судинних захворювань. деяких видів раку, цукрового діабету. Крім цього, є хорошою профілактикою головної хвороби старості – деменції (навіть за генетичної схильності), а також корисна при інших захворюваннях.

Середземноморська дієта багата на:

фрукти;

овочі;

рибу;

цільнозернові продукти;

зеленнь;

горіхи;

бобові;

морепродукти;

оливкову олію.

Червоне м'ясо та насичені жири мають бути зведені до мінімуму.