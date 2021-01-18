В Україні перед використанням вакцин від COVID-19 варто дочекатися висновків ВООЗ щодо певних препаратів. Також потрібно бути коректним під час оцінки отриманих даних.

Наприклад ефективність вакцини компанії SinoVac, яку хоче закупити Україна, становить 50,4%. Про це заявив лікар-інфекціоніст Федір Лапій в ефірі 24 каналу.

Читайте також В Україні паралельно з безкоштовною вакцинацією проти COVID-19, буде проводитися й платна

За його словами, це є попередні дані на невеликій вибірці людей протягом незначного проміжку часу. Також вони містять усі випадки COVID-19, в тому числі й дуже легкі.

Зверніть увагу! Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина від COVID-19 в Україні, найімовірніше, буде вже в лютому 2021 року. Мовиться не лише про вакцини CoronaVac із Sinovac Biotech, а й від компаній Pfizer і Moderna. Детальніше про це – читайте тут.

Лікар розповів, що на сьогодні не можна стверджувати, що вакцина захищає від інфікування або від безсимптомних чи легких форм COVID-19. Лапій зазначив, що згідно з деякими дослідженнями, вакцина захищає від середньої тяжкості й важких випадків захворюваності на COVID-19.

До теми У ВООЗ відповіли, чи повинні країни вимагати від туристів вакцинації проти коронавірусу

Як припустив лікар, якщо говорити про ввезення в Україну індійської вакцини, то скоріш за все мовиться про AstraZeneca.

Цю вакцину можуть поставити в рамках механізму COVAX. Вона найбільш ймовірна як претендент на постачання в рамках цього механізму,

– заявив лікар.

Чому Україна досі не закупила вакцину

Лапій зазначив, що наразі основні претензії щодо того, чому Україна досі не закупила вакцину, є до очільника МОЗ Максима Степанова. Водночас, на його думку, є й інші питання, які мали вирішувати ще навесні 2020 року.

Лікар розповів, що в Україні немає практики та законодавства, які б дозволяли звернутися до Міністерства фінансів та отримати гарантію на оплату вакцини.

Читайте також В Ізраїлі вакциновані не будуть дотримуватись карантину

Інфекціоніст заявив, що в Україні у березні 2020 року були прийняті зміни до законодавства щодо спрощеної процедури реєстрації препаратів для лікування.

"Якби ж вони тоді не забули про профілактику коронавірусу, то вже б виграли час", – наголосив він.

Як зазначив Лапій, ці зміни щодо препаратів, які використовують для профілактики й попередження коронавірусу, були прийняті лише на початку грудня 2020 року.

До теми Погана робота Степанова чи постачальників: чому вакцинація в Україні досі не стартувала

Лікар також наголосив, що зараз багато людей не розуміють, чому уряди Великої Британії, Німеччини та Бельгії купують вакцину проти коронавірусу дешевше, аніж інші.

"Усе через те, що вони інвестували мільйони у розробку вакцини й тепер, як інвестори, мають право на першочерговість і низьку ціну", – розповів Лапій.

Повний випуск "Між іншим": дивіться відео

Вакцинація в Україні: коротко

Першу партію китайської вакцини Sinovac Biotech Україна отримає впродовж 30 днів після офіційної реєстрації препарату.

Україна отримає впродовж 30 днів після офіційної реєстрації препарату. За даними Офісу Президента, мовиться про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому 2021 року.

Крім того, Україна очікує на перші постачання вакцини в рамках механізму COVAX.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення.

Перший етап вакцинації повинен розпочатися у лютому 2021 року. В Україні створять 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу