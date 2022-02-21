Що відбудеться з організмом, якщо захворіти на COVID-19 повторно

Ще від початку пандемії науковці знали, що можуть виникати повторні зараження коронавірусом. Тобто, коли ви вже перехворіли, але інфікувалися знову.

Звісно, такі повторні інфекції зміцнюють імунітет. Однак все одно не даватимуть стовідсоткового захисту від недуги.

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У своїх ранні дослідженнях вчені з Південної Африки припускають, що ризик реінфекцій значно збільшився після того, як набув поширення варіант Омікрон.

Чому люди інфікуються повторно Якщо просто – наш імунітет більше не в змозі запобігати інфекції. Це може бути пов'язано з виникненням нового штаму вірусу, наприклад, Омікрону. У нього більше мутацій, відповідно, імунна система його не завжди розпізнає.



Крім того, вірус може обходити імунітет, який сформувався до цього. Або це може бути тому, що імунітет послабився відтоді, як ми були востаннє інфіковані або вакциновані, саме тому є потреба у бустерних дозах.

Який перебіг у повторних інфекцій у щеплених та нещеплених

Звикли вважати, що повторне зараження протікає легше. Тож цілком ймовірно, що більшість випадків не діагностують взагалі.

Первинні інфекції у щеплених людей – тобто тих, у яких є певний імунітет до COVID-19 – як правило, менш важкі, ніж у нещеплених. Рівень госпіталізації серед вакцинованих також є нижчим.

Зрештою, повторні інфекції виглядають менш серйозними. Однак те, наскільки серйозним буде перебіг вашого повторного зараження, може залежати від того, яким штамом ви заразилися. Так, за оцінками вчених:

повторне зараження варіантом Альфа викликало в людей симптоми лише у 20% випадків;

тоді як повторне зараження Дельта викликало в 44% випадків;

Омікроном – в 46%.

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Ці дані також показують, що люди, повторно інфіковані Альфа-штамом, мають набагато менше шансів отримати симптоми вдруге у порівнянні з первинним зараженням.

Водночас при реінфекції Омікроном частота симптомів була приблизно однаковою, як при повторному зараженні, так і первинної інфекції.

Утім попри ймовірність того, що повторне зараження має бути легшим, наразі ученим все ще бракує переконливих доказів, що це підтверджують. Однак майже точно відомо, що повторні інфекції зміцнюють імунітет.