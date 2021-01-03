Що відбувається з COVID-19 у країнах Балтії
За добу 2 січня в Естонії та Литві знизився добовий приріст хворих на COVID-19. Водночас у Латвії кількість заражених коронавірусом зросла.
В Естонії за добу виявили 342 нових випадки зараження COVID-19. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Що відомо про COVID-19 в Естонії
- За добу 2 січня у країні померли 3 інфікованих.
- До медзакладів госпіталізували 401 людину.
- На апаратах ШВЛ перебувають 27 людей.
Що відомо про COVID-19 у Латвії
- За добу 2 січня виявили 568 нових заражених.
- До медзакладів госпіталізували 4136 людей.
- Померли – 12 інфікованих.
Що відомо про COVID-19 у Литві
- За добу 2 січня виявили 1239 нових заражених.
- Померли – 27 людей.
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