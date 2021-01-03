За добу 2 січня в Естонії та Литві знизився добовий приріст хворих на COVID-19. Водночас у Латвії кількість заражених коронавірусом зросла.

В Естонії за добу виявили 342 нових випадки зараження COVID-19. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. Актуально У Конго могла з'явитися нова смертельна хвороба: що про неї відомо Що відомо про COVID-19 в Естонії За добу 2 січня у країні померли 3 інфікованих. До медзакладів госпіталізували 401 людину. На апаратах ШВЛ перебувають 27 людей. Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу у країні заразилися 29 131 людина, померли – 44 інфікованих. Що відомо про COVID-19 у Латвії За добу 2 січня виявили 568 нових заражених. До медзакладів госпіталізували 4136 людей. Померли – 12 інфікованих. Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу у країні заразилися 42 497 людей, померли – 680 інфікованих. Що відомо про COVID-19 у Литві За добу 2 січня виявили 1239 нових заражених. Померли – 27 людей. Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу у країні заразилися 146 637 людей, померли – 1643 інфікованих.