Про це повідомив лікар Сем Парніа, директор відділу інтенсивної терапії та реанімації в Медичній школі Нью-Йорка. За його словами, люди, які були на межі смерті, іноді описують зустрічі з померлими родичами.

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Відчуття спокою та комфорту

Що стосується фізичного процесу, Парніа сказав, що кінцевим результатом є зменшення кількості кисню, який потрапляє в мозок, коли людина помирає, і це призводить до відключення мозкових ланцюгів, і вона втрачає свідомість.

Але лікар зазначив, що існує психічний процес, який спонукає людей, які пережили навколо смертні переживання, переставали її боятись.

Коли ми вмираємо, цей досвід не є неприємним для переважної більшості людей. Для тих із нас, хто вмирає природною смертю, навіть якщо ми відчували біль, процес закінчення життя стає дуже комфортним, блаженним і мирним. Люди описують відчуття яскравого, теплого, світла, яке тягне,

– зазначив фахівець.

Загробне життя

Деякі люди, які побували на межі життя і смерті розповідають про те, що бачили "загробне життя". Так, жінка, на ім'я Ребека втратила свідомість під водою і, за її словами, побачила те, що на "іншій стороні". Вона стверджувала, що парила в хмарах, дивлячись на Землю під собою.

Крім того, в той момент вона відчула сильне щастя та присутність усіх близьких людей. Жінка уточнила, що конкретно нікого з них не бачила, але мала почуття спокою і комфорту.

Сем Парнія пояснив, що існують наукові пояснення цих реакцій, і бачити людей під час смерті – не є свідченням потойбічного життя.