Офіційно "син Омікрона" отримав назву BA.2. Більшість мутацій такі ж, як і в оригінального "Омікрону" (BA.1).

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Однак BA.2 має кілька нових видозмін в області геному, що кодують спайк-білок, який закріплює зовнішню частину вірусу та допомагає йому проникнути в клітини-господарі. Вони потенційно можуть вплинути на функціонування вірусу.

Тож ВООЗ попросила офіційних осіб у всьому світі стежити за цим.

Новий варіант Омікрону: що відомо

Попередні дані свідчать про те, що BA.2 може поширюватися легше, ніж Омікрон. Хоча для підтвердження цього потрібно більше даних. Також ще потрібно зрозуміти, який вплив збільшення передачі може мати на госпіталізацію та смерть.

Наразі BA.2 виявили у 49 країнах світу та 17 штатах США.

Загалом зареєстрували понад 10 800 випадків.

Поки що рано говорити, чи викликає цей підваріант привід для занепокоєння. Так вважає Едвард Уолш, доктор медичних наук, професор інфекційних захворювань Медичного центру Університету Рочестера.

Поява нових варіантів і підваріантів не є несподіваною. Насправді ми спостерігали за трьома підваріантами Дельти, які нічого не означали,

– сказав він.

Важливо зазначити, що ВООЗ досі не знайшла жодних підстав позначати цей підваріант як такий, "що викликає занепокоєння" або навіть інтерес". Поки вони відстежують, чи спричиняє цей BA.2 більш важке захворювання.

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Зрештою, вченим ще необхідно відповісти на кілька запитань, на які вони поки не знають відповідей: