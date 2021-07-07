Що їсти, аби уникнути хвороб серця

Дослідження свідчать, що для того, аби зберегти здоров'я серця, в раціоні повинна переважати рослинна їжа. І науковці знають, чим можна замінити смачні, але шкідливі продукти.

Дослідники зауважили, що з точки зору серцево-судинного ризику не можна вважати "отрутою" якісь певні продукти. Питання просто в кількості й частоті споживання.

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Існують переконливі докази того, що низьке споживання солі й продуктів тваринного походження, а також підвищене споживання продуктів рослинного походження пов'язані зі зниженням ризику атеросклерозу. Те ж саме стосується заміни вершкового масла та інших тваринних жирів на нетропічні рослинні жири, такі як оливкова олія.

Нові дані дозволяють диференціювати перероблене і червоне м'ясо – обидва пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Як часто вживати різні види м'яса

М'ясо птиці – можна вживати до трьох порцій по 100 грамів на тиждень).

Червоне м'ясо (яловичина, свинина, баранина) слід обмежувати двома порціями по 100 грамів на тиждень,

Перероблене м'ясо (бекон, сосиски та ковбаски) – можна споживати лише зрідка.

Ці продукти можна замінити: що радять їсти вчені

Червоне м'ясо можна замінити бобовими (до чотирьох порцій по 180 грамів на тиждень).

Не варт забувати про рибу, якої повинно бути 2 – 4 порції по 150 грамів на тиждень.

Щоденне споживання фруктів і овочів слід збільшити по 400 грамів на тиждень відповідно.

Що стосується горіхів, то їх рекомендують їсти жменю (близько 30 грамів) в день.

Можна вживати невелику кількість сиру (три порції по 50 грамів на тиждень) і йогурту (200 грамів в день),

Що стосується злаків – продукти з високим глікемічним індексом (наприклад, білий хліб та білий рис) пов'язані з підвищеним ризиком атеросклерозу, тому споживання повинне бути обмежене двома порціями на тиждень. В іншому випадку їх слід замінити на цілозернові продукти (наприклад, цілозерновим хлібом, рисом, вівсом, ячменем) і продуктами з низьким ГІ.

Каву та чай рекомендують споживати до трьох чашок в день, а темного шоколаду – до 10 грамів на день.

Дослідники зауважили, що їжа повинна приносити задоволення, адже лише так можна мотивувати людей до довгострокових здорових змін.