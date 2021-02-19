Найбільше дослідження показало, які патерни харчування сприяють профілактиці раку товстої кишки (колоректального раку).

Колоректальний рак – третя за поширеністю у світі злоякісна пухлина. Відомо, що ризик цього виду раку вище при поганій дієті, ожирінні, низькій фізичній активності.

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Раніше багато досліджень демонстрували зв'язок між ризиком раку товстої кишки та типом харчування. Група вчених із США і Малайзії проаналізувала майже 10 тисяч наукових публікацій, присвячених цьому питанню, щоб вибрати найбільш правдиві рекомендації.

Які дієти найкращі для профілактики раку товстої кишки

Найбільш виражену профілактичну дію вчені виявили у здорового харчування, середземноморській дієті, напіввегетаріанській дієті та вегетаріанській дієті з додаванням морських продуктів.

Дослідження підтвердило, що західний патерн харчування (він включає велику кількість червоного й обробленого м'яса, готової їжі, жирів, солі цукру, рафінованих і крохмалистих продуктів) збільшує ризик розвитку раку товстої кишки. З високим ризиком пов'язано вживання не менше однієї порції алкоголю (еквівалент 10 мл чистого спирту) в день.

Які продукти їсти для профілактики раку товстої кишки

Найбільш корисними для профілактики раку товстої кишки групами продуктів виявилися цілозерновий, бобові, неферментоване молоко, фрукти та овочі.

Найвиразнішою захисною дією володіють продукти, багаті вітаміном D і кальцієм, клітковина і йогурт. Цинк, магній, вітамін B6, вітамін D, вітамін Е, фолієва кислота виявилися корисними як в складі їжі, так і в біоактивних добавках.