Що їсти, щоб уникнути колоректального раку

Джерело:JAMA
Найбільше дослідження показало, які патерни харчування сприяють профілактиці раку товстої кишки (колоректального раку).
Колоректальний рак – третя за поширеністю у світі злоякісна пухлина. Відомо, що ризик цього виду раку вище при поганій дієті, ожирінні, низькій фізичній активності.
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Раніше багато досліджень демонстрували зв'язок між ризиком раку товстої кишки та типом харчування. Група вчених із США і Малайзії проаналізувала майже 10 тисяч наукових публікацій, присвячених цьому питанню, щоб вибрати найбільш правдиві рекомендації.
Найбільш виражену профілактичну дію вчені виявили у здорового харчування, середземноморській дієті, напіввегетаріанській дієті та вегетаріанській дієті з додаванням морських продуктів.
Дослідження підтвердило, що західний патерн харчування (він включає велику кількість червоного й обробленого м'яса, готової їжі, жирів, солі цукру, рафінованих і крохмалистих продуктів) збільшує ризик розвитку раку товстої кишки. З високим ризиком пов'язано вживання не менше однієї порції алкоголю (еквівалент 10 мл чистого спирту) в день.
Найбільш корисними для профілактики раку товстої кишки групами продуктів виявилися цілозерновий, бобові, неферментоване молоко, фрукти та овочі.
Найвиразнішою захисною дією володіють продукти, багаті вітаміном D і кальцієм, клітковина і йогурт. Цинк, магній, вітамін B6, вітамін D, вітамін Е, фолієва кислота виявилися корисними як в складі їжі, так і в біоактивних добавках.