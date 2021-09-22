Що захищає дітей від серйозного захворювання COVID-19: важливе пояснення вчених

Зараз все більше дітей госпіталізують у лікарні з коронавірусом, зокрема, штамом Дельта. Науковці пояснюють це тим, що їх не вакцинують. Попри на тривожну кількість дітей у лікарнях, молодь значно рідше хворіє.

Тож вчені дослідили питання, чому більшість дітей переважно легше переносять хворобу, ніж дорослі. А також чому діти краще захищені від коронавірусу.

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Зазвичай вроджена імунна система дітей пригнічує інфекцію на ранньому етапі. Саме це не дозволяє вірусу закріпитися і безперешкодно розмножуватися. Про це розповів доктор Лаель Йонкер, доцент педіатрії Массачусетської лікарні.

Що показало дослідження

Вчені провели дослідження, яке показало, що у дітей є особливо сильний імунітет слизової оболонки. Зокрема, його так називають тому, що клітини в цій системі перебувають не в крові, а в слизових оболонках.

Окрім того, вони "вистилають" ніс, горло й інші частини тіла, які часто зустрічаються з мікробами, а також багато внутрішніх органів. Ці мембрани діють як багатошарові кам'яні стіни.

Також у дітей дихальні шляхи повні клітин, які розпізнають COVID-19. Це дуже важливо, адже це дозволяє дітям одразу ж активувати свою вроджену імунну систему та зупинити вірус, перш ніж він зможе закріпитися.

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Крім цього, нещодавно у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що понад 80% всіх померлих від COVID-19 в Україні старше 60 років. Оскільки літні люди – найвразливіші до коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Захворювання на COVID-19 може мати різний перебіг. Тому більшість інфікованих мають лише легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.

Найпоширеніші симптоми:

гарячка;

сухий кашель;

втома;

біль у м’язах і суглобах;

біль у горлі;

діарея;

головний біль;

втрата нюху та смаку;

висипання на шкірі;

біль або стискання в грудях;

розлад мовлення або втрата рухливості.