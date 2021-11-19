Це допомагає знизити рівень хронічного запалення при різних захворюваннях. Саме вони можуть спровокувати розвиток різних хвороб, таких як рак чи артрит.

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Нова доведена користь спорту

У дослідженні вчених з Ноттінгемського університету взяли участь 78 пацієнтів з артритом – хронічним виснажливим запальним захворюванням суглобів.

Щоб оцінити користь фізичної активності їхнього стану, 38 учасників щодня виконували по 15 хвилин вправ для зміцнення м'язів протягом 6 тижнів.

Інші ж 40 осіб – склали групу контролю.

До кінця експерименту вчені виявили, що фізичні вправи:

зменшували біль;

призвели до зниження рівня запальних цитокінів (це загальна назва молекул, за допомогою яких клітини імунної системи між собою "спілкуються");

сприяли змінам у мікробіоті кишківника – виробленні бактеріями протизапальних речовин SCFAS.

Приблизно одна третина протизапальних ефектів була пов'язана зі збільшенням ендоканнабіноїдів – сигнальних ліпідних молекул, подібних до властивостей рослинного канабісу. Однак його виробляли нейрони головного мозку.

Наша робота ясно показує, що вправи збільшують в організмі вміст речовин дуже схожих до канабісу,

– прокоментувала співавторка роботи Амріта Віджай.