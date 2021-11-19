Це допомагає знизити рівень хронічного запалення при різних захворюваннях. Саме вони можуть спровокувати розвиток різних хвороб, таких як рак чи артрит.
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Нова доведена користь спорту
- У дослідженні вчених з Ноттінгемського університету взяли участь 78 пацієнтів з артритом – хронічним виснажливим запальним захворюванням суглобів.
- Щоб оцінити користь фізичної активності їхнього стану, 38 учасників щодня виконували по 15 хвилин вправ для зміцнення м'язів протягом 6 тижнів.
- Інші ж 40 осіб – склали групу контролю.
До кінця експерименту вчені виявили, що фізичні вправи:
- зменшували біль;
- призвели до зниження рівня запальних цитокінів (це загальна назва молекул, за допомогою яких клітини імунної системи між собою "спілкуються");
- сприяли змінам у мікробіоті кишківника – виробленні бактеріями протизапальних речовин SCFAS.
Приблизно одна третина протизапальних ефектів була пов'язана зі збільшенням ендоканнабіноїдів – сигнальних ліпідних молекул, подібних до властивостей рослинного канабісу. Однак його виробляли нейрони головного мозку.
Наша робота ясно показує, що вправи збільшують в організмі вміст речовин дуже схожих до канабісу,
– прокоментувала співавторка роботи Амріта Віджай.
Чим загрожує хронічне запаленняХронічне запалення в організмі може спровокувати розвиток раку, артриту, хвороб серцево-судинної системи та інших.
Тепер, розуміючи весь механізм "боротьби" спорту із запаленням, можна ще більш усвідомлено використати фізичну активність для профілактики та зміцнення здоров'я.