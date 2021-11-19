Це допомагає знизити рівень хронічного запалення при різних захворюваннях. Саме вони можуть спровокувати розвиток різних хвороб, таких як рак чи артрит.

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Нова доведена користь спорту

  • У дослідженні вчених з Ноттінгемського університету взяли участь 78 пацієнтів з артритом – хронічним виснажливим запальним захворюванням суглобів.
  • Щоб оцінити користь фізичної активності їхнього стану, 38 учасників щодня виконували по 15 хвилин вправ для зміцнення м'язів протягом 6 тижнів.
  • Інші ж 40 осіб – склали групу контролю.

До кінця експерименту вчені виявили, що фізичні вправи:

  • зменшували біль;
  • призвели до зниження рівня запальних цитокінів (це загальна назва молекул, за допомогою яких клітини імунної системи між собою "спілкуються");
  • сприяли змінам у мікробіоті кишківника – виробленні бактеріями протизапальних речовин SCFAS.

Приблизно одна третина протизапальних ефектів була пов'язана зі збільшенням ендоканнабіноїдів – сигнальних ліпідних молекул, подібних до властивостей рослинного канабісу. Однак його виробляли нейрони головного мозку.

Наша робота ясно показує, що вправи збільшують в організмі вміст речовин дуже схожих до канабісу,
– прокоментувала співавторка роботи Амріта Віджай.

Чим загрожує хронічне запалення

Хронічне запалення в організмі може спровокувати розвиток раку, артриту, хвороб серцево-судинної системи та інших.

Тепер, розуміючи весь механізм "боротьби" спорту із запаленням, можна ще більш усвідомлено використати фізичну активність для профілактики та зміцнення здоров'я.