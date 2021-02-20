Що зупинили в Івано-Франківській через спалах COVID-19: відповідь Ляшка
В Івано-Франківській області призупинено роботу розважальної інфраструктури та закладів громадського харчування через збільшення кількості випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що відповідне рішення було прийнято на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 17 лютого.
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Заборони господарської діяльності в інших областях поки немає. Саме про це я повідомляв в участі в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Зараз мова йде саме про Івано-Франківської області,
– наголосив Ляшко.
Жодних додаткових обмежень чи заборон по Чернівецькій області та Закарпаття не приймалося.
"Але, якщо проаналізувати спалаху в Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, а це три критично зростаючі області за кількістю випадків, то можемо чітко простежити, що це пов'язано саме з масовим пересуванням туристів, тому, особливо будемо стежити за епідемічною ситуацією саме в цих регіонах, і в разі необхідності будемо відповідно реагувати", – додав головний санітарний лікар.
До слова, рішення про заборону або припинення будь-якої господарської діяльності в регіоні приймається виключно на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідно до показників захворюваності.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
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