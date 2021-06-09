Щоб перемогти COVID-19, одних вакцин недостатньо, – ВООЗ

Для того, аби подолати коронавірус, недостатньо однієї вакцинації. Про це заявив спеціальний посланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро.

Набарро заявив, що людям необхідно адаптувати свій спосіб життя. Так, ми повинні бути бережними та поводитися так, немов загроза вірусу є постійною.

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Одних лише вакцин буде недостатньо, щоб перемогти коронавірус, і людям доведеться адаптувати свій спосіб життя,

– заявив посланець ВООЗ.

Експерт пояснив, що для того, аби стримати поширення вірусу, людям необхідно мінімізувати контакти з іншими.

Ми знаємо, що вірус постійно змінюється, а це означає, що хоча вакцинація є дивовижним, дивовижним активом, цього буде недостатньо. Нам доведеться продовжувати поводитися так, ніби вірус є постійною загрозою,

– зауважив Набарро.

При цьому він додав, що коронавірус все ще "дуже небезпечний", тож люди повинні поводитись розумно і "дуже-дуже" обережно.

Поширення коронавірусу у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 9 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 174 мільйони людей по всьому світу.

І хоч більш ніж 112 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 747 660 інфікованих.

Раніше представники ВООЗ заявили, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах дані про кількість хворих та померлих можуть бути в рази вищими.