"Щоб пережити зиму": у США восени можуть щеплювати третьою дозою вакцини, але не всіх

У Сполучених Штатах дуже занепокоєні щодо зростання кількості інфікованих на коронавірус в країні. Тож невдовзі можуть щепити деяких людей третьою дозою вакцини проти цієї недуги.

Прищеплювати бустерною дозою можуть почати вже восени 2021 року. Однак щеплення отримають не всі, а лише деякі категорії людей.

Увага У США повністю вакцинували від коронавірусу половину населення

Власне, рішення про вакцинацію третьою дозою вакцини приймуть в найближчі тижні. Директор Національних інститутів охорони здоров'я, доктор Френсіс Коллінз заявив, що, можливо, вакцинація почнеться вже цієї осені.

За його словами, першими можуть бути щеплені:

медичні працівники;

жителі будинків престарілих;

інші літні американці.

Кажуть, що такі заходи необхідні через поширення Дельта-штаму в США. Однак остаточне рішення ще не прийняли.

Разом з тим, президент Moderna Стівен Хоге сказав, що побачив, як протягом останні пів року серед вакцинованих з'являються "проривні" інфекції.

Я думаю, це говорить про те, що нам буде потрібна бустерна вакцина, щоб пережити зиму,

– сказав він.

Дельта встиг сколихнути світ

Чиновники в охороні здоров'я США запевняють, що рівень захисту американців від коронавірусу досить високий, оскільки вакцинація проводиться ефективними вакцинами Pfizer, Moderna або Johnson&Johnson. Водночас деякі з них натякнули, що вакцинація третьою дозою настане раніше, ніж очікувалося.

"Є побоювання, що ефективність вакцини може почати знижуватися. А Дельта – неприємна проблема, з якою нам потрібно боротися", – сказав Коллінз.

За його словами, уряду потрібно пару тижнів, щоб оцінити, наскільки штам "Дельта" вдарив по США. Після цього буде прийнято остаточне рішення про вакцинацію третьою дозою.

Що відомо про бустерні дози вакцин проти COVID-19

Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Рекомендацію вакцинації трьома дозами вакцин попередньо оголосила компанія Pfizer. Зокрема, вчені виявили, що бустерна доза їхнього препарату може збільшити кількість антитіл в 11 разів.

Окрім того, там кажуть, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму Дельта може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти дані до її введення.

Вакцинацію третьою дозою вакцини від коронавірусу розглядають і у Франції.Раніше повідомлялося, що рішення про третю дозу вакцини вже прийняли в Ізраїлі. Щеплення отримають літні люди.

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