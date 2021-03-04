Щоб підвищити довіру: українські зірки та лікарі вакцинувалися у прямому ефірі
5 лікарів та 5 зірок вакцинувалися в прямому ефірі українського телеканалу. Вони це зробили для того, щоб підвищити довіру українців до вакцини проти коронавірусу.
Джерело:24 Канал
Це відбулося 4 березня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". Процедуру провели прямо в телевізійній студії.
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Хто отримав вакцину
За словами Наталії Мосейчук, Міністерство охорони здоров'я, фонд ЮНІСЕФ, канал "1+1" запросили лідерів громадської думки.
- Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ;
- Руслана Лижичко, співачка;
- Олександр Педан, телеведучий, автор волонтерського проєкту "Джуніор зед";
- Сергій Конюшок, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену;
- Сергій Дубров, президент асоціації анестезіологів України;
- Наталя Мосейчук, телеведуча;
- Олена Міхно, лікар;
- Віталій Соколов, лікар;
- Катерина Геля, лікар;
- Богдан Мельник, лікар.
Онлайн-трансляцію організували за сприяння Міністерства охорони здоров'я, фонду ЮНІСЕФ, телеканалу "1+1".
Вакцинація у прямому ефірі: дивитися відео
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: коротко
- 24 лютого 2021 року в Україні розпочався перший етап вакцинації. Перші дози вакцини то отримали медики.
- Україна отримала препарат Covishield від AstraZeneca, який виробляється в Індії.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу.
- Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко вакцинувалися 2 березня.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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