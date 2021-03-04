Щоб підвищити довіру: українські зірки та лікарі вакцинувалися у прямому ефірі

4 березня 2021 , 22:38
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Джерело:

24 Канал

5 лікарів та 5 зірок вакцинувалися в прямому ефірі українського телеканалу. Вони це зробили для того, щоб підвищити довіру українців до вакцини проти коронавірусу.

Це відбулося 4 березня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". Процедуру провели прямо в телевізійній студії.

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Хто отримав вакцину

За словами Наталії Мосейчук, Міністерство охорони здоров'я, фонд ЮНІСЕФ, канал "1+1" запросили лідерів громадської думки.

  • Катерина Булавінова, лікарка-інфекціоністка, експертка ЮНІСЕФ;
  • Руслана Лижичко, співачка;
  • Олександр Педан, телеведучий, автор волонтерського проєкту "Джуніор зед";
  • Сергій Конюшок, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену;
  • Сергій Дубров, президент асоціації анестезіологів України;
  • Наталя Мосейчук, телеведуча;
  • Олена Міхно, лікар;
  • Віталій Соколов, лікар;
  • Катерина Геля, лікар;
  • Богдан Мельник, лікар.

Онлайн-трансляцію організували за сприяння Міністерства охорони здоров'я, фонду ЮНІСЕФ, телеканалу "1+1".

Вакцинація у прямому ефірі: дивитися відео

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: коротко


План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу