Щоб підвищити довіру: українські зірки та лікарі вакцинувалися у прямому ефірі

Джерело:24 Канал
5 лікарів та 5 зірок вакцинувалися в прямому ефірі українського телеканалу. Вони це зробили для того, щоб підвищити довіру українців до вакцини проти коронавірусу.
Це відбулося 4 березня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу". Процедуру провели прямо в телевізійній студії.
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За словами Наталії Мосейчук, Міністерство охорони здоров'я, фонд ЮНІСЕФ, канал "1+1" запросили лідерів громадської думки.
Онлайн-трансляцію організували за сприяння Міністерства охорони здоров'я, фонду ЮНІСЕФ, телеканалу "1+1".
Вакцинація у прямому ефірі: дивитися відео
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу