Зараз повний курс вакцинації пройшли всього 22,5% населення Молдови. Про це повідомила прем'єр-міністерка Наталя Гаврилиця на засіданні уряду 30 вересня.

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Загалом, за останніми даними тамтешнього МОЗ, в Молдові повністю вакцинували проти коронавірусу 781 515 осіб. Тож прийняли рішення давати людям додаткові оплачувані вихідні, щоб пришвидшити вакцинальну кампанію.

Ми вжиємо кілька заходів, щоб підтримати вакцинацію. Мовиться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенний вихідний для тих, хто зробив щеплення від коронавірусу,

– сказала Гаврилиця.

Вона додала, що таке рішення має спонукати роботодавців просувати вакцинацію в своїх колективах. Прем'єрка також наголосила на потребі активізувати перевірки і забезпечити дотримання санітарних заходів.

Звернулася вона і до роботодавців: "Переконайтеся, що ваші підприємства не обслуговують клієнтів, які не носять масок і що їх надягають всі ваші співробітники. Я звертаюся до менеджерів магазинів, заправних станцій, банківських установ, офісів. Ми не можемо постійно всіх перевіряти."

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Коронавірус в Молдові