Щоб уникнути карантину: на Сицилії приховували статистику жертв коронавірусу
На Сицилії підтасовували статистику смертності від COVID-19. Таким чином влада намагалася уникнути карантину.
Джерело:Il Giorno
Розслідування триває
Співробітників регіонального уряду острова Сицилія, зокрема одного керівного посадовця та двох його підлеглих, заарештували. Один з фігурантів розслідування – міністр регіонального уряду.
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Підозрювані кілька разів змінювали інформацію про ситуацію з коронавірусом в регіоні. Зокрема, вони змінювали дані про смертельні випадки, щоб уникнути посилення карантину.
Правоохоронці задокументували близько 40 епізодів підробки документів, остання з яких датується 19 березня 2021 року.
Ситуація з COVID-19 в Італії
- В багатьох областях Італії, зокрема великих містах – Римі, Мілані, Венеції – з 15 березня ввели нові карантинні обмеження, які будуть діяти до 6 квітня.
- У Великодні вихідні вся країна буде вважатися "червоною зоною", і буде введений загальнонаціональний локдаун з 3 по 5 квітня.
- За даними Worldometer, станом на 30 березня 2021 року в Італії виявлено 3 544 957 випадків зараження коронавірусом, з них 108 350 летальних.
- У 2020 році в Італії через пандемію зареєстрували рекордну високу смертність. Кількість смертей була вищою, ніж у будь-який інший рік після Другої світової війни.
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