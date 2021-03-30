Щоб уникнути карантину: на Сицилії приховували статистику жертв коронавірусу

На Сицилії підтасовували статистику смертності від COVID-19. Таким чином влада намагалася уникнути карантину.

Розслідування триває

Співробітників регіонального уряду острова Сицилія, зокрема одного керівного посадовця та двох його підлеглих, заарештували. Один з фігурантів розслідування – міністр регіонального уряду.

Цікаво AstraZeneca перейменували свою вакцину проти коронавірусу

Підозрювані кілька разів змінювали інформацію про ситуацію з коронавірусом в регіоні. Зокрема, вони змінювали дані про смертельні випадки, щоб уникнути посилення карантину.

Правоохоронці задокументували близько 40 епізодів підробки документів, остання з яких датується 19 березня 2021 року.

Ситуація з COVID-19 в Італії