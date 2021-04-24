Допомога МВС була необхідна для оперативності
У Запоріжжі жінка померла від інсульту, родичі дозволили трансплантацію певних органів. Оскільки час в таких випадках спливає на кілька годин, було вирішено залучили авіацію Нацгвардії. Про це розповів Антон Геращенко.
До теми Вперше в Охматдиті провели трансплантацію нирок
Літак Нацгвардії транспортував лікарів зі столиці в Запоріжжя, де вони отримали донорські органи і повернулися до Києва.
Антон Геращенко
“Коли операція з вилучення донорських органів була завершена, відлік йшов на години. Не можна було втрачати час, адже на ці органи вже чекали реципієнти”.
Відео: Із Запоріжжя до Києва доставили донорські органи для трансплантації
Вдалось врятувати життя трьох пацієнтів
У фейсбук Антон Геращенко згодом повідомив, що було вирішено здійснити політ АН-26 Нацгвардії. Менше ніж за годину борт було заправлено і готовий летіти до Запоріжжя.
Антон Геращенко
“Згідно з планом пересадки, дві нирки та печінка були взяті від масштабного інсульту донора.
Одну нирку пересадили на місці в обласній клінічній лікарні, яку після Києва можна вважати другим центром пересадки в Україні. Другу нирку призначили для 11-річного Богданчика, який проживав у клініці ′′Охматдит"”.
Донорську печінку пересадили хірурги-трансплантологи пацієнту, який би помер без такої пересадки протягом декількох місяців. Операцію зробили в Інституті хірургії та трансплантології ім. А. А. Шалімова.
"Таким чином, завдяки мужній громадянській позиції рідних 42-річної жінки, яка відійшла від нас - троє українців отримали шанс на нормальне життя", – додав Антон Геращенко.