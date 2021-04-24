Допомога МВС була необхідна для оперативності

У Запоріжжі жінка померла від інсульту, родичі дозволили трансплантацію певних органів. Оскільки час в таких випадках спливає на кілька годин, було вирішено залучили авіацію Нацгвардії. Про це розповів Антон Геращенко.

До теми Вперше в Охматдиті провели трансплантацію нирок

Літак Нацгвардії транспортував лікарів зі столиці в Запоріжжя, де вони отримали донорські органи і повернулися до Києва.

Антон Геращенко “Коли операція з вилучення донорських органів була завершена, відлік йшов на години. Не можна було втрачати час, адже на ці органи вже чекали реципієнти”.

Відео: Із Запоріжжя до Києва доставили донорські органи для трансплантації

Вдалось врятувати життя трьох пацієнтів

У фейсбук Антон Геращенко згодом повідомив, що було вирішено здійснити політ АН-26 Нацгвардії. Менше ніж за годину борт було заправлено і готовий летіти до Запоріжжя.

Антон Геращенко “Згідно з планом пересадки, дві нирки та печінка були взяті від масштабного інсульту донора.

Одну нирку пересадили на місці в обласній клінічній лікарні, яку після Києва можна вважати другим центром пересадки в Україні. Другу нирку призначили для 11-річного Богданчика, який проживав у клініці ′′Охматдит"”.

Увага! Це вже друга трансплантація нирки від мертвого донора. Раніше трансплантацію дітям в Україні робили тільки від рідних, але через біологічну несумісність не завжди можна було.

Донорську печінку пересадили хірурги-трансплантологи пацієнту, який би помер без такої пересадки протягом декількох місяців. Операцію зробили в Інституті хірургії та трансплантології ім. А. А. Шалімова.

"Таким чином, завдяки мужній громадянській позиції рідних 42-річної жінки, яка відійшла від нас - троє українців отримали шанс на нормальне життя", – додав Антон Геращенко.

Довідка: з січня 2019 року в Україні дозволили трансплантацію органів – будь-яка повнолітня людина може погодитись на посмертне донорство або відмовитись від нього.