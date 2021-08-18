Щоб захистити найменших: уряд створює центри, які виявлятимуть рідкісні хвороби у немовлят

Кабінет міністрів створює центри неонатального скринінгу. Вони потрібні, щоб діагносувати рідкісні хвороби у новонароджених дітей.

Зокрема, спадкові та вроджені. Уряд вже прийняв відповідну постанову.

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Мовиться про створення центрів неонатального скринінгу новонароджених. У таких центрах будуть проводити дослідження, які дозволяють вчасно виявити недуги у новонароджених.

Мова йде про більш ніж 20 різних орфанних ( вроджених або набутих – 24 канал) захворювань, які зможуть бути діагностовані в надсучасних медичних центрах,

– пояснив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

В уряді зазначили, що в 2021 році на цей проєкт виділять 300 мільйонів гривень. Цю програму ініціював Володимир Зеленський для захисту життя кожного маленького громадянина нашої держави, додав Шмигаль.

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Повний текст публікації Дениса Шмигаля:

Створюємо центри неонатального скринінгу для діагностики рідкісних хвороб у новонароджених. За ініціативи Президента України уряд створює центри неонатального скринінгу. У таких центрах будуть проводити дослідження, які дозволяють вчасно виявити у новонароджених спадкові або вроджені хвороби. Ми говоримо про більш ніж 20 різних орфанних захворювань, які зможуть бути діагностовані в надсучасних медичних центрах.

В цьому році на цей проект буде виділено 300 млн грн. Відповідна програма була ініційована Президентом для захисту життя кожного маленького громадянина нашої держави.