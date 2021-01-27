В Італії лікаря підозрюють у вбивстві 2 хворих на коронавірус пацієнтів. Ще на початку епідемії, коли лікарні Італії були перевантажені, лікар вирішив таким чином звільнити ліжка відділення невідкладної допомоги.

Джерело: ANSA Лікаря відправили під домашній арешт Допит пройде на 29 січня. 47-річного Карла Моску підозрюють у навмисному введені міорелаксантів 2 пацієнтам лікарні поблизу містечка Брешія, що стало причиною їх смерті. Йдеться про смерть двох пацієнтів у віці 51 та 80 років, їх тіла ексгумували і виявили в них анестетики. Читайте також У Ломбардії тривав помилково посилений карантин: подробиці Міорелаксанти – що це? Міорелаксанти – лікарські препарати, які знижують тонус скелетних м'язів, скорочуючи рухову активність до повної нерухомості. Їх використовують при інтубації хворих, а неправильне дозування може стати причиною смерті пацієнтів. Коротко про ситуацію з COVID-19 в Італії Від початку пандемії в Італії зафіксували понад 2 мільйони заражених коронавірусом.Померли понад 85 тисячі інфікованих. Італія стала першою країною у ЄС, яка прийняла удар від коронавірусу.​​

Вакцинація проти коронавірусу в країні уже стартувала. Щеплення роблять препаратом від Pfizer та BioNTech, який затвердив Євросоюз.

Спершу препарат доставили у будинки для літніх людей та лікарні.

Уряд Італії не планує робити вакцинацію від коронавірусу примусовою для населення і сподівається, що люди самі захочуть отримати вакцину.