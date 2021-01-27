Щоб звільнити місця: в Італії лікаря підозрюють у вбивстві пацієнтів з COVID-19

20:20

В Італії лікаря підозрюють у вбивстві 2 хворих на коронавірус пацієнтів. Ще на початку епідемії, коли лікарні Італії були перевантажені, лікар вирішив таким чином звільнити ліжка відділення невідкладної допомоги.