Щоб звільнити місця: в Італії лікаря підозрюють у вбивстві пацієнтів з COVID-19

В Італії лікаря підозрюють у вбивстві 2 хворих на коронавірус пацієнтів. Ще на початку епідемії, коли лікарні Італії були перевантажені, лікар вирішив таким чином звільнити ліжка відділення невідкладної допомоги.
Джерело: ANSA
Допит пройде на 29 січня. 47-річного Карла Моску підозрюють у навмисному введені міорелаксантів 2 пацієнтам лікарні поблизу містечка Брешія, що стало причиною їх смерті.
Йдеться про смерть двох пацієнтів у віці 51 та 80 років, їх тіла ексгумували і виявили в них анестетики.
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Міорелаксанти – лікарські препарати, які знижують тонус скелетних м'язів, скорочуючи рухову активність до повної нерухомості. Їх використовують при інтубації хворих, а неправильне дозування може стати причиною смерті пацієнтів.