Щодня в Україні робитимуть до 350 тисяч щеплень проти COVID-19, – Офіс Президента

В Офісі Президента поставили перед місцевою владою завдання нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19. Зокрема, там хочуть щодня бачити до 350 тисяч щеплень.

За 29 жовтня в Україні від коронавірусу вакцинували понад 317 тисяч людей – це був рекордний показник. Водночас в інші дні минулого кількість щеплень не перевищувала 300 тисяч. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час візиту до Вінниці.

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За його словами, є конкретні завдання, які на засіданні Ради національної безпеки і оборони були поставлені щодо кількості вакцинацій загалом по Україні. Це й донесли до кожної області й кожного міста.

Кирило Тимошенко – заступник керівника ОП "Загальна кількість – 350 тисяч вакцинацій на добу. Тобто за кожен тиждень ми повинні робити понад 2 мільйони щеплень".

Заступник голови ОП заявив, що зокрема у Вінниці має робитися за день 14 тисяч вакцинацій. Вказано, що Тимошенко отримав запевнення від голови Вінницької обласної державної адміністрації, що місцева влада "вживатиме заходів задля прискорення темпів щеплення".

"Сподіваюся, що ми це побачимо вже поточного тижня. Адже це безпека не тільки людини, яка вакцинується, а й загалом оточення", – підкреслив Тимошенко.

Актуальна статистика захворюваності та вакцинації

2 листопада в Україні підтвердили 19 455 випадків захворювання на коронавірус. Від ускладнень за добу померли 700 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили в 2 955 693 людей. Смертоносна інфекція забрала життя 68 727 хворих.

Від початку вакцинальної кампанії одну дозу отримали 10 453 650 людей, дві дози – 7 515 248 людей.

Загалом проведено 17 968 898 щеплень. МОЗ наголосили, що 93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.