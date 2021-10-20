Деталі махінацій з COVID-документами

У Харківській області правоохоронці викрили угруповання, яке продавало фейкові ПЛР-тести та сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. За час своєї незаконної діяльності вони створили понад 40 тисяч підроблених довідок.

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Глава Нацполіції України Ігор Клименко розповів, що угруповання складалося з 10 людей.

Для продажу фейкових сертифікатів про вакцинацію, а також хибні результати ПЛР-тестів, вони використовували логотип медичної лабораторії і печатки різних медустанов.

За час своєї незаконної діяльності вони створили понад 40 тисяч підроблених довідок і близько 500 фейкових сертифікатів. Щомісяця підпільний бізнес приносив їм близько 4 мільйонів гривень.

У результаті "напрацювали" зловмисники собі на чотири статті Кримінального кодексу. Семеро з них, включаючи організатора, затримані,

– розповів Ігор Клименко.

У поліції наголосили, якщо ви маєте інформацію про подібні випадки фальсифікації COVID-документів, повідомляйте на "102" або телефонуйте в Кіберполіцію за номером 0 800 505 170.

До слова, на Харківщині критична ситуація з COVID-19, кількість хворих стрімко зростає, лікарні переповненні ковід пацієнтами. Зокрема, за інформацією Харківської міської ради, 80% всіх госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки. Водночас 4,6% з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

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