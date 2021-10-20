Щомісяця 4 мільйони гривень за фальшиві COVID-довідки: на Харківщині викрили групу шахраїв
У Харківській області угруповання на мільйони гривень продавало фейкові результати ПЛР-тестів і сертифікати вакцинації
Деталі махінацій з COVID-документами
У Харківській області правоохоронці викрили угруповання, яке продавало фейкові ПЛР-тести та сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. За час своєї незаконної діяльності вони створили понад 40 тисяч підроблених довідок.
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Глава Нацполіції України Ігор Клименко розповів, що угруповання складалося з 10 людей.
Для продажу фейкових сертифікатів про вакцинацію, а також хибні результати ПЛР-тестів, вони використовували логотип медичної лабораторії і печатки різних медустанов.
За час своєї незаконної діяльності вони створили понад 40 тисяч підроблених довідок і близько 500 фейкових сертифікатів. Щомісяця підпільний бізнес приносив їм близько 4 мільйонів гривень.
У результаті "напрацювали" зловмисники собі на чотири статті Кримінального кодексу. Семеро з них, включаючи організатора, затримані,
– розповів Ігор Клименко.
До слова, на Харківщині критична ситуація з COVID-19, кількість хворих стрімко зростає, лікарні переповненні ковід пацієнтами. Зокрема, за інформацією Харківської міської ради, 80% всіх госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки. Водночас 4,6% з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
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Відповідальність за підроблення COVID-документів
- В Україні передбачені покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років. Крім того, у випадку внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров'я покаранням буде ув'язнення до 6 років.
- Також урядом передбачена відповідальність не тільки за виготовлення та продаж підроблених документів чи внесення неправдивих відомостей до медичних баз даних, але й за використання таких документів.
- Так, за свідоме використання фальсифікованих документів в Україні передбачене покарання від штрафу на суму 850 гривень до 2 років у в'язниці.