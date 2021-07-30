Щонайменше 40% українців мають антитіла до COVID-19, – ЦГЗ

30 липня 2021 , 19:00
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Джерело:

Центр громадського здоров'я

Попередні результати дослідження Центру громадського здоров'я України свідчать про те, що мінімум 40% українців вже мають антитіла до SARS-CoV-2 – збудника COVID-19. Але кількість людей з імунітетом може бути навіть більшою.

Антитіла в українців

На це впливають різні чинники. Так, станом на червень – липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили антитіла класу IgG.

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"За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", – мовиться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначають, що це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, які інфікувались коронавірусом від самого початку пандемії. Фактична ж кількість людей з антитілами може бути значно більшою.

Що впливає на дані

Річ у тім, що на результати дослідження впливають такі чинники:

  • частина людей у певні періоди після інфікування може не мати антитіл класу IgG, але має антитіла до інших білків;
  • антитіла у частини людей, які хворіли на коронавірус, взагалі могли зникнути до моменту дослідження;
  • деякі рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами.

Антитіла не гарантують імунітет

У відомстві звернули увагу на те, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби.

Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації,
– наголосили у ЦГЗ.

Увага! На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються.

Остаточні результати дослідження презентують у вересні. Їх мають використати для раціонального планування подальших протиепідемічних і профілактичних заходів.

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Що відомо про дослідження

  • Дослідження відбувалось 7 червня – 9 липня.
  • За цей час медики вивчили 6 398 зразків крові здорових людей. Їх обраних випадковим чином.
  • Третина учасників дослідження проживає в сільській місцевості, третина – обласних центрах, решта – в інших містах і селищах міського типу.
  • Фінансували дослідження Світовий банк і Товариство Червоного Хреста України.
Автор: Аліна Оліховська