Щонайменше 40% українців мають антитіла до COVID-19, – ЦГЗ
Джерело:Центр громадського здоров'я
Попередні результати дослідження Центру громадського здоров'я України свідчать про те, що мінімум 40% українців вже мають антитіла до SARS-CoV-2 – збудника COVID-19. Але кількість людей з імунітетом може бути навіть більшою.
Антитіла в українців
На це впливають різні чинники. Так, станом на червень – липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили антитіла класу IgG.
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"За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", – мовиться в повідомленні.
У ЦГЗ зазначають, що це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, які інфікувались коронавірусом від самого початку пандемії. Фактична ж кількість людей з антитілами може бути значно більшою.
Що впливає на дані
Річ у тім, що на результати дослідження впливають такі чинники:
- частина людей у певні періоди після інфікування може не мати антитіл класу IgG, але має антитіла до інших білків;
- антитіла у частини людей, які хворіли на коронавірус, взагалі могли зникнути до моменту дослідження;
- деякі рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами.
Антитіла не гарантують імунітет
У відомстві звернули увагу на те, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби.
Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації,
– наголосили у ЦГЗ.
Остаточні результати дослідження презентують у вересні. Їх мають використати для раціонального планування подальших протиепідемічних і профілактичних заходів.
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Що відомо про дослідження
- Дослідження відбувалось 7 червня – 9 липня.
- За цей час медики вивчили 6 398 зразків крові здорових людей. Їх обраних випадковим чином.
- Третина учасників дослідження проживає в сільській місцевості, третина – обласних центрах, решта – в інших містах і селищах міського типу.
- Фінансували дослідження Світовий банк і Товариство Червоного Хреста України.