Щонайменше 40% українців мають антитіла до COVID-19, – ЦГЗ

Попередні результати дослідження Центру громадського здоров'я України свідчать про те, що мінімум 40% українців вже мають антитіла до SARS-CoV-2 – збудника COVID-19. Але кількість людей з імунітетом може бути навіть більшою.

Антитіла в українців

На це впливають різні чинники. Так, станом на червень – липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили антитіла класу IgG.

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"За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", – мовиться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначають, що це значення варто розцінювати як мінімальну частку українців, які інфікувались коронавірусом від самого початку пандемії. Фактична ж кількість людей з антитілами може бути значно більшою.

Що впливає на дані

Річ у тім, що на результати дослідження впливають такі чинники:

частина людей у певні періоди після інфікування може не мати антитіл класу IgG, але має антитіла до інших білків;

антитіла у частини людей, які хворіли на коронавірус, взагалі могли зникнути до моменту дослідження;

деякі рівні антитіл могли бути занизькими для виявлення лабораторними методами.

Антитіла не гарантують імунітет

У відомстві звернули увагу на те, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби.

Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації,

– наголосили у ЦГЗ.

На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються.

Остаточні результати дослідження презентують у вересні. Їх мають використати для раціонального планування подальших протиепідемічних і профілактичних заходів.

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Що відомо про дослідження