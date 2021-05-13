Щорічна перевірка на рак яєчників виявилася марною

Дослідження показало, що щорічний скринінг на наявність пухлин яєчників дозволяє виявити на 39% більше випадків раку на ранній стадії. Але це не призводить до зменшення кількості смертей.

Чому проводили щорічний скринінг раку яєчників

У Великобританії діагноз рак яєчників ставлять приблизно 7 500 разів на рік, і майже 4 000 жінок помирають від нього щорічно. Це найбільш смертоносний жіночий рак. У нього відсутні будь-які характерні симптоми, через що хвороба часто не діагностується до тієї стадії, коли лікування виявляється малоефективним.

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Статистика показує, що до 90% жінок, у яких рак яєчників виявили на ранній стадії, можуть розраховувати прожити не менше 5 років після встановлення діагнозу. Якщо хворобу виявляють на пізній стадії, це цифра падає до 25%.

Була надія на те, що скринінг здорових жінок на щорічній основі поліпшить показники виживання, як цього вдавалося досягти за допомогою щорічної діагностики раку шийки матки.

Чому це не принесло результату

Вчені Університетського коледжу Лондона в ході дослідження довели, що щорічні перевірки на рак яєчників виявляють велику кількість пухлин на ранній стадії, але при цьому не рятують більше життів. Виявляється, навіть встановлений на ранній стадії рак все одно є досить агресивним, що б не робили лікарі.

Такі висновки отримані в ході одного з найбільших за масштабом досліджень, які коли-небудь проводилися серед великих груп населення.

Ця неприємна звістка для пацієнтів з раком яєчників, але є надія, що більш ранній діагноз зменшить кількість проведених процедур і інтенсивність лікування, яке буває досить травматичним для жінок.