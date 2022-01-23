Ревакцинація на постійній основі неможлива
Зокрема, главу Pfizer запитали, чи можливі щеплення проти коронавірусу кожні 4 – 5 місяців на регулярній основі. На що, Бурла відповів, що сподівається на інший розвиток подій.
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Це не буде хорошим сценарієм. Я сподіваюся, що у нас буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік,
– сказав Бурла.
Щеплення щороку
На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою для людей.
Альберт Бурла – гендиректор Pfizer
“З точки зору громадського здоров'я, це ідеальна ситуація. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми створити вакцину, яка поборе Омікрон і не омине інші варіанти, і це може бути рішенням”.
Нова вакцина з'явиться у березні
Бурла наголосив, що Pfizer може бути готовий подати заявку на схвалення оновленої вакцини для боротьби з штамом Омікрон і масового її виробництва вже в березні.
Чому потрібна нова вакцинаComirnaty – вакцина проти COVID-19 від Pfizer/BioNtech показала свою ефективність проти важких захворювань і смерті, внаслідок інфікування Омірконом, однак вона недостатньо ефективна у запобіганні передачі вірусу. До слова, у ВООЗ теж вважають, що для захисту від нових штамів СOVID-19 потрібні нові вакцини.
Останні дані про COVID-вакцинацію у світі
- За даними ВООЗ, близько половини населення світу вакцинували проти коронавірусу – вони отримали по два щеплення.
- Більшість країн світі почали проводити бустерну вакцинацію – вводити третє щеплення, аби продовжити дію вакцин проти коронавірусу, зокрема мутованих варіантів, таких як, штам Омікрон та штам Дельта.
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