Щорічне щеплення замість частих ревакцинацій пропонують у Pfizer

Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що щорічна вакцинація проти COVID-19 були б ефективніші, ніж повторні щеплення в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Ревакцинація на постійній основі неможлива

Зокрема, главу Pfizer запитали, чи можливі щеплення проти коронавірусу кожні 4 – 5 місяців на регулярній основі. На що, Бурла відповів, що сподівається на інший розвиток подій.

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Це не буде хорошим сценарієм. Я сподіваюся, що у нас буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік,

– сказав Бурла.

Щеплення щороку

На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою для людей.

Альберт Бурла – гендиректор Pfizer “З точки зору громадського здоров'я, це ідеальна ситуація. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми створити вакцину, яка поборе Омікрон і не омине інші варіанти, і це може бути рішенням”.

Нова вакцина з'явиться у березні

Бурла наголосив, що Pfizer може бути готовий подати заявку на схвалення оновленої вакцини для боротьби з штамом Омікрон і масового її виробництва вже в березні.

Чому потрібна нова вакцина Comirnaty – вакцина проти COVID-19 від Pfizer/BioNtech показала свою ефективність проти важких захворювань і смерті, внаслідок інфікування Омірконом, однак вона Comirnaty – вакцина проти COVID-19 від Pfizer/BioNtech показала свою ефективність проти важких захворювань і смерті, внаслідок інфікування Омірконом, однак вона недостатньо ефективна у запобіганні передачі вірусу. До слова, у ВООЗ теж вважають, що для захисту від нових штамів СOVID-19 потрібні нові вакцини.

Останні дані про COVID-вакцинацію у світі

За даними ВООЗ, близько половини населення світу вакцинували проти коронавірусу – вони отримали по два щеплення.

Більшість країн світі почали проводити бустерну вакцинацію – вводити третє щеплення, аби продовжити дію вакцин проти коронавірусу, зокрема мутованих варіантів, таких як, штам Омікрон та штам Дельта.

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