Щорічне щеплення замість частих ревакцинацій пропонують у Pfizer

23 січня 2022 , 10:39
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Джерело:

CTV News

Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що щорічна вакцинація проти COVID-19 були б ефективніші, ніж повторні щеплення в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Ревакцинація на постійній основі неможлива

Зокрема, главу Pfizer запитали, чи можливі щеплення проти коронавірусу кожні 4 – 5 місяців на регулярній основі. На що, Бурла відповів, що сподівається на інший розвиток подій. 

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Це не буде хорошим сценарієм. Я сподіваюся, що у нас буде вакцина, яку доведеться робити раз на рік,
– сказав Бурла.

Щеплення щороку

На його думку, така схема вакцинації буде зручнішою для людей. 

 

Альберт Бурла – гендиректор Pfizer

“З точки зору громадського здоров'я, це ідеальна ситуація. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми створити вакцину, яка поборе Омікрон і не омине інші варіанти, і це може бути рішенням”.

Нова вакцина з'явиться у березні

Бурла наголосив, що Pfizer може бути готовий подати заявку на схвалення оновленої вакцини для боротьби з штамом Омікрон і масового її виробництва вже в березні.

Чому потрібна нова вакцина

Comirnaty – вакцина проти COVID-19 від Pfizer/BioNtech показала свою ефективність проти важких захворювань і смерті, внаслідок інфікування Омірконом, однак вона недостатньо ефективна у запобіганні передачі вірусу. До слова, у ВООЗ теж вважають, що для захисту від нових штамів СOVID-19 потрібні нові вакцини.

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Автор: Анастасія Лукашевська