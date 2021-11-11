Щороку можуть помирати 10 мільйонів людей: Ляшко попередив про "постантибіотикову еру"

Стійкість до антибіотиків є однією з найсерйозніших загроз для охорони здоров'я. Щорічно у світі помирають близько 700 тисяч людей через інфікування стійкими до антибіотиків бактеріями.

Світу загрожує п остантибіотикова ера

Під час брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що при втраті контролю над призначенням лікування антибіотиками цифра може сягнути 10 мільйонів смертей щороку вже через 30 років.

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І це не картина з фільму жахів. Це можливе настання "постантибіотикової ери". Час, коли антибіотики перестануть працювати і будь-яка хвороба, що сьогодні при правильному та виваженому лікуванні антибіотиками проходить майже непомітно, цілком реально може стати смертельно небезпечну,

– заявив він.

Пандемія посилила резистентність

За словами Ляшка, на фоні пандемії фіксують зростання продажу антибактеріальних препаратів.

Натомість вони не активні проти вірусу. Тож Ляшко вкотре наголосив, що діагноз COVID-19 не є прямим показом для призначення антибіотиків. Це виправдано лише при наявності ознак приєднання ознак бактеріальної інфекції.

Водночас встановити ці ознаки можуть лікарі в конкретних випадках.

Що таке резистентність до антибіотиків? Процес, при якому у бактерій з часом розвивається стійкість до антибіотиків. Якщо людина заражається такими бактеріями, що є стійкими до антибіотиків, лікувати її препаратами стає важче. Лише за 20 останніх років бактерії стали стійкішими до антибіотиків вдвічі. Наприклад, якщо призначити людині антибіотик, допустимо амоксцилін, можливо, вона одужає швидше. Проте її нащадкам за 5-10 років він уже не допоможе.

Антибіотики при коронавірусі не ефективніші, ніж плацебо

Джерело: MedicalXpress

Антибіотик азитроміцин не ефективніший, ніж плацебо, для запобігання симптомів COVID-19 серед не госпіталізованих пацієнтів і може збільшити шанс на госпіталізацію.