Про це він заявив президент міжнародної фундації "За світ без куріння", колишній виконавчий директор ВООЗ з питань неінфекційних хвороб та психічного здоров'я Дерек Ях. Він наголосив, що переважно чоловіки курять майже втричі більше ніж жінки.
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Середній вік складає – від 30 до 50 років. Дерек Ях вважає, що головну просвітницьку функцію у відмові від куріння мають нести лікарі.
Щороку в Україні від наслідків тютюнокуріння помирає 85 тисяч осіб,
– заявив Ях.
Серед найпоширеніших причин смертності:
- захворювання серця;
- рак легень;
- інсульт.
Експерт наголосив, що смертельну небезпеку для курців становить не нікотин, як багато хто думає, а продукти горіння – смоли, дим тощо. Він вважає, що цю цифру можна істотно зменшити, якщо підтримати курців, коли вони вирішують відмовитись від цієї звички.
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Ефективні методи боротьби з курінням
Фахівець додав, що найкращий приклад боротьби з тютюнокурінням показала Велика Британія – за 10 років там скоротився рівень куріння населення з 33% до 14,5%.
При цьому головну просвітницьку функцію несли саме лікарі – вони розповідали населенню про продукти, які є найменш небезпечними. Водночас у країні й високі податки на класичні сигарети.
Схожі підходи використовує і Швеція, яка вже досягла найкращих антитютюнових показників – там палить усього 16% населення.