Щороку помирає 85 тисяч людей: в Україні одні з найгірших показників з куріння в Європі

На сьогодні в Україні є приблизно 8 мільйонів курців (це майже 23% населення країни). Разом з тим, у нас одні з найгірших показників у Європі з куріння та його впливу на здоров'я людей.

Про це він заявив президент міжнародної фундації "За світ без куріння", колишній виконавчий директор ВООЗ з питань неінфекційних хвороб та психічного здоров'я Дерек Ях. Він наголосив, що переважно чоловіки курять майже втричі більше ніж жінки.

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Середній вік складає – від 30 до 50 років. Дерек Ях вважає, що головну просвітницьку функцію у відмові від куріння мають нести лікарі.

Щороку в Україні від наслідків тютюнокуріння помирає 85 тисяч осіб,

– заявив Ях.

Серед найпоширеніших причин смертності:

захворювання серця;

рак легень;

інсульт.

Експерт наголосив, що смертельну небезпеку для курців становить не нікотин, як багато хто думає, а продукти горіння – смоли, дим тощо. Він вважає, що цю цифру можна істотно зменшити, якщо підтримати курців, коли вони вирішують відмовитись від цієї звички.

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Ефективні методи боротьби з курінням

Фахівець додав, що найкращий приклад боротьби з тютюнокурінням показала Велика Британія – за 10 років там скоротився рівень куріння населення з 33% до 14,5%.

При цьому головну просвітницьку функцію несли саме лікарі – вони розповідали населенню про продукти, які є найменш небезпечними. Водночас у країні й високі податки на класичні сигарети.

Схожі підходи використовує і Швеція, яка вже досягла найкращих антитютюнових показників – там палить усього 16% населення.