Лікар підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Курпіта наголосив, що єдиний спосіб уникнути важкого перебігу інфекції – вакцинація.
До теми Одна доза COVID-вакцини захищає від нових штамів, але не всіх: кого саме
Чому коронавірус мутує
Джерело: Healthline
- Віруси, особливо РНК-віруси, постійно мутують. Тобто від початкового варіанту утворюються окремі мікроорганізми. У кожного нового штаму є свої морфологічні та фізіологічні особливості. Іноді різні штами вірусу можуть виявлятися в одному зразку в різний проміжок часу або навіть одночасно. Це нормальне явище, адже в організмі віруси розмножуються, розвиваються та мутують таким чином, аби вижити.
- Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.
- Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна, адже РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК (герпесом, віспою та вірусом папіломи людини).