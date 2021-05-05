Щотижня у коронавірусу з'являються 2 нові мутації, – інфекціоніст

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта розповів, що коронавірус залишиться з людьми назавжди. Адже він може змінювати свою форму, прояви та особливості.

Лікар підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Курпіта наголосив, що єдиний спосіб уникнути важкого перебігу інфекції – вакцинація.

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Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми зараз знаємо дуже багато, але до чого це призведе в майбутньому – нам поки не відомо,

– розповів Володимир Курпіта.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline