Вчені протягом 10 років спостерігали за молодими людьми, які регулярно вживають алкоголь. Учасники, які відчували приємні відчуття від спиртного, виявилися схильними до алкоголізму.

У дослідженні брали участь 190 осіб, яких розділили на дві групи. Протягом десяти років вони тричі брали участь в лабораторних експериментах з регулярними інтервалами, в ході яких випивали або 0,8 літра алкоголю, або плацебо, не знаючи складу напоїв, пише ajp.

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Як відбувалося дослідження

Також добровольці щорічно проходили анкетування і відповідали на питання про свої відчуття, алкогольні звички та поведінку. Автори дослідження сфокусувалися на вивченні ейфорійного ефекту спиртного, в той час, як в попередніх дослідженнях в основному вивчали його розслаблюючі властивості.

Після закінчення дослідження вчені визначили ознаки алкогольної залежності у 21% учасників. Саме ці добровольці в ході анкетування повідомляли про те, що отримують велике задоволення від вживання спиртного. Примітно, що через десять років спостережень вони мали вищий рівень алкогольної стимуляції в порівнянні з показниками першого року досліджень.

Чому позитивні відчуття впливають на алкоголізм

Ці висновки вказують на те, що люди, яким алкоголь приносить більше ейфорійних відчуттів, ніж незручностей, мають найбільший ризик розвитку алкоголізму, вважають автори дослідження. Крім того, ці спостереження спростовують відому гіпотезу про те, що люди із залежністю з часом перестають отримувати задоволення від спиртного.

Висока чутливість мозку до позитивних ефектів алкоголю сприяє розвитку алкогольної залежності з часом, оскільки у своєму прагненні до задоволення людина починає споживати більше спиртного.