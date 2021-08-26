На Буковині статистика найгірша

Керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко розповів під час брифінгу 26 серпня, що у Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус становить 83 особи на 100 тисяч населення.

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Критичним регіоном наразі є Чернівецька область. Зараз ми бачимо, що у двічі-тричі рівень госпіталізацій у ній перевищує рівень в інших регіонах. Зокрема, понад третина COVID-ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні,
– зазначив Ганиченко.

Рівень госпіталізації в регіоні

В той час як коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні дорівнює 6,8%, рівень госпіталізацій – 23,9 на 100 тисяч населення, а завантаженість ліжок з киснем – 36%.

Шість регіонів з негативною динамікою

Також у KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%. Мова йде про:

  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Сумську,
  • Тернопільську,
  • Чернівецьку,
  • Чернігівську області.

Це ті регіони, які наразі мають найбільший ризик поширення захворюваності та зменшення контролю над поширенням. Адже за рекомендаціями ВООЗ, якщо цей показник до 5%, то можна говорити, що захворюваність під контролем,
– додав Ганиченко.

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

  • За минулу добу, 25 серпня, в Україні виявили 1 581 новий випадок інфікування SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 464 людини, від ускладнень коронавірусу, померли 45 пацієнтів.
  • За весь час пандемії в країні інфікувались коронавірусом 2 278 171 людина. Побороли недугу – 2 203 429 людей.
  • На жаль, жертвами коронавірусу стали – 53 566 українців.
  • Щодо вакцинації проти COVID-19, то станом на 26 серпня в країні проведено 8 462 610 щеплень.