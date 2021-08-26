На Буковині статистика найгірша

Керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко розповів під час брифінгу 26 серпня, що у Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус становить 83 особи на 100 тисяч населення.

До теми Це ще не спалах, – у KSE відповіли, що чекати від COVID-19 в Україні

Критичним регіоном наразі є Чернівецька область. Зараз ми бачимо, що у двічі-тричі рівень госпіталізацій у ній перевищує рівень в інших регіонах. Зокрема, понад третина COVID-ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні,

– зазначив Ганиченко.

Рівень госпіталізації в регіоні

В той час як коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні дорівнює 6,8%, рівень госпіталізацій – 23,9 на 100 тисяч населення, а завантаженість ліжок з киснем – 36%.

Шість регіонів з негативною динамікою

Також у KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%. Мова йде про:

Донецьку,

Запорізьку,

Сумську,

Тернопільську,

Чернівецьку,

Чернігівську області.

Це ті регіони, які наразі мають найбільший ризик поширення захворюваності та зменшення контролю над поширенням. Адже за рекомендаціями ВООЗ, якщо цей показник до 5%, то можна говорити, що захворюваність під контролем,

– додав Ганиченко.

Зверніть увагу! У KSE також вважають, що наразі вибухового зростання захворюваності на коронавірус в Україні немає. Воно відбувається досить помірними темпами – 10 – 15%. Водночас спалах захворюваності можливий кожного дня, починаючи від зараз. Зокрема, в ефірі 24 каналу Юрій Ганиченко заявив, що Україна може вийти із зеленої зони вже через 2 – 3 тижні.

Актуальна статистика COVID-19 в Україні