Шизофренія та підлітки: які ранні ознаки вказують на розвиток хвороби у зрілому віці

Шизофренію часто діагностують у дорослому віці, як правило, з кінця підліткового віку до початку 40-х років. Однак можуть існувати ранні ознаки, які могли б допомогти передбачити розвиток цієї недуги в зрілі роки.

Так, фахівцям вдалося визначити, які ранні індикатори, що проявляються в підлітковому віці, вказують на високий ризик розвитку шизофренії. Про них мовиться у новому дослідженні Бінгемтонського університету.

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Які ознаки з'ясували дослідники

Вчені досліджували розвиток психотичних симптомів у 191 добровольців. Всі вони не мали в анамнезі (у всіх відомостях про пацієнта) психозів. Перше обстеження проведено ще в молодому віці – коли учасникам було по 17 – 18 років. Вдруге їх обстежували, коли їм було приблизно 35 років.

Так, виявили, що тонкі порушення сприйняття в підлітковому віці є індикаторами розвитку галюцинацій, марення і, в деяких випадках, психозу в більш пізньому віці. Ці ранні так звані спотворення сприйняття включали, зокрема:

загострене сприйняття звуку або кольору;

невпевненість в межах свого тіла;

відчуття, що світ навколо них нахиляється, і аналогічні переживання.

Виявили, що підлітки, у яких на момент обстеження були відсутні будь-які інші ознаки психічних розладів, але зафіксовані ці тонкі порушення в сприйнятті, значно частіше за інших страждали від появи галюцинацій і інших психотичних симптомів у зрілому віці,

– повідомив доктор Марк Ленценвегер.

Це дослідження допоможе розробити діагностичні методики, що з високою ймовірністю зможуть виявляти підвищений ризик розвитку шизофренії у пацієнтів ще в підлітковому віці.

Чи впливає тривога і депресія

Він додав, що тривога і депресія ніяк не фігурують і не впливають на розвиток психотичних симптомів в середньому віці.

Втім, точні причини розвитку шизофренії здебільшого – невідомі. Очевидно лише, що важливу роль в патогенезі цього розладу відіграють генетичні чинники. Загалом, шизофренія може проявлятись від 16 до 40 років.