Всі альтернативні пристрої для куріння шкідливі

У ході дослідження вчені хотіла встановити, чи порушують аерозолі від різних продуктів для вейпінгу – незалежно від способу доставлення, смаку і наявності нікотину – роботу кровоносних судин.

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Що вивчали вчені

Дослідження оцінило вплив аерозолів на функцію ендотелію – клітин, які вистилають внутрішній шар кровоносних і лімфатичних судин, а також порожнини серця.

Довідка. Ендотелій необхідний для регулювання артеріального тиску, імунної функції, згортання крові, а також для підтримки нормальної функції кровоносних судин.

Як проводили дослідження

В експериментах на моделях щурів вчені протестували 9 різних продуктів для вейпінгу і порівняли їх зі звичайними сигаретами.

Важливі результати Всього за 5 хвилин куріння показник розширення судин скоротився на 40 – 67% у всіх групах. Рівень пошкоджень кровоносних судин після вейпінгу порівняли зі шкодою від традиційних сигарет.

Пристрої, які нагрівають тютюн теж доставляють нікотин в організм

Потім вчені встановили, що нові пристрої, які нагрівають тютюн – доставляють до 8,7 разів більше нікотину, ніж електронні сигарети попереднього покоління і нові ультразвукові пристрої

Ми не були здивовані, однак результати щодо ультразвукових пристроїв – ми не очікували,

– прокоментували вчені.

Річ у тім, що в цьому пристрої немає нагрівальної спіралі, тому, теоретично, воно повинно бути безпечніше електронних сигарет.

Однак, навіть без інтенсивного нагрівання цей продукт, так само як і інші – порушував функцію судин.

Попри те, що це наразі лише доклінічні експерименти, людей варто краще інформувати про шкоду альтернативного куріння.