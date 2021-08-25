Всі альтернативні пристрої для куріння шкідливі
У ході дослідження вчені хотіла встановити, чи порушують аерозолі від різних продуктів для вейпінгу – незалежно від способу доставлення, смаку і наявності нікотину – роботу кровоносних судин.
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Що вивчали вчені
Дослідження оцінило вплив аерозолів на функцію ендотелію – клітин, які вистилають внутрішній шар кровоносних і лімфатичних судин, а також порожнини серця.
Як проводили дослідження
В експериментах на моделях щурів вчені протестували 9 різних продуктів для вейпінгу і порівняли їх зі звичайними сигаретами.
Пристрої, які нагрівають тютюн теж доставляють нікотин в організм
Потім вчені встановили, що нові пристрої, які нагрівають тютюн – доставляють до 8,7 разів більше нікотину, ніж електронні сигарети попереднього покоління і нові ультразвукові пристрої
Ми не були здивовані, однак результати щодо ультразвукових пристроїв – ми не очікували,
– прокоментували вчені.
Річ у тім, що в цьому пристрої немає нагрівальної спіралі, тому, теоретично, воно повинно бути безпечніше електронних сигарет.
Однак, навіть без інтенсивного нагрівання цей продукт, так само як і інші – порушував функцію судин.
Попри те, що це наразі лише доклінічні експерименти, людей варто краще інформувати про шкоду альтернативного куріння.