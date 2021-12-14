Чи шкідливо багато спати

Так, іноді шкідливо багато спати. Надмірний або довгий сон – це коли людина спить понад дев'ять годин на добу, а після цього відчуває втому і хоче ще подрімати.

Дослідження підтверджують, що є зв'язок між дуже довгим сном та нестачею енергії. Крім того, якщо людина спить дуже багато, у неї знижується працездатність, виникають проблеми з пам'яттю, тривога, постійна денна сонливість.

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Наслідки надлишку сну

хвороби серця – надто тривалий сон збільшує ризик серцевих захворювань;

зайва вага – оскільки людина довше спить, вона менше рухається і спалює менше калорій;

цукровий діабет. Безпосередньо діабет і довгий сон не пов'язані, але якщо людина спить більше, ніж потрібно, вона веде малорухливий спосіб життя і може набрати вагу – а це вже викликає ризик розвитку діабету;

проблеми з концентрацією – через надмірний сон важче виконувати прості повсякденні завдання. Якщо людина багато спить, але при цьому часто прокидається, то вона не отримує достатнього сну, який потрібен для відновлення нервових клітин мозку;

депресія. Вона буває і причиною, і наслідком. Тобто депресія може змусити людину спати довше, але більш тривалий сон може закріпити депресивний стан людини;

головні болі. Якщо люди, у яких часто болить голова, сплять дуже багато, напади болю відчуватимуться сильніше. Дослідники вважають, що це відбувається через те, що надмірний сон запускає певні нейротрансмітери у головному мозку.

Скільки потрібно спати

Експерти рекомендують дорослим спати 7 – 9 годин на добу. Але все індивідуально. Те, скільки потрібно спати конкретній людині, щоб почуватися бадьорим, залежить від генетики, віку, рівня активності та стану здоров'я. Бувають моменти, коли людині потрібно більше сну, ніж зазвичай, наприклад, при стресі, зміні часових поясів або після хвороби. При цьому після додаткових годин сну людина почувається бадьорою і зрозуміло, що це було на користь.

Причини довгого сну

Більшість причин, з яких людина занадто багато спить, – стрес, порушення режиму дня – мають тимчасовий характер. Їх можна вирішити, якщо змінити спосіб життя: приділяти більше часу фізичної активності, збалансовано харчуватися, дотримуватися режиму та відмовитися від шкідливих звичок. Є медичні причини, через які людина хоче довше спати, а після підйому почувається розбитою і втомленою — апное уві сні, синдром неспокійних ніг, бруксизм.

Також існують стани, через які хочеться спати довше, але якість сну при цьому не страждає. До них відносяться:

нарколепсія – захворювання головного мозку, яке порушує цикли сну та неспання в організмі;

синдром відстроченої фази сну – розлад, при якому циркадний ритм або біологічний годинник не дають спати в передсвітанковий час, через що важко прокидатися вранці;

ідіопатична гіперсомнія – захворювання, яке спричиняє надмірну сонливість з невідомих причин.

Якщо ви не висипаєтеся навіть після довгого сну, потрібно проконсультуватися з сомнологом. Ще можна вести щоденник – записувати час сну та неспання. Лікар використовує цю інформацію, щоб визначити причину довгого сну та план лікування.

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