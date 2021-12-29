Чи шкідливо не застеляти ліжко: цікаве дослідження Нацфонду сну США

Згідно з опитуванням Національного фонду сну США, понад 70% американців застеляють ліжко щоранку. При цьому люди, старші за 40 років й ті, хто живе з партнерами – неважливо, у шлюбі чи ні, – з більшою ймовірністю заправляють ліжко.

Користь розстеленого ліжка

Не заправляти ліжко може бути корисним для здоров'я. Причина цього — пилові кліщі, які живуть майже в кожному ліжку. Вони живляться клітинами шкіри, які відлущуються від людини, поки вона спить, а ще потом, який вбирається в постільну білизну.

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Ці кліщі не кусаються, але їхні фекалії можуть викликати алергію, особливо в людей з астмою, а також проблеми з диханням.

Вчені провели невелике дослідження й дійшли висновку, що ці кліщі не можуть вижити в теплих та сухих умовах неприбраного ліжка. З такими висновками погодились не всі в науковій спільноті.

Користь застеленого ліжка

Якщо ліжко таки застеляти, це може підтримати психічне здоров'я та настрій. За деякими даними, безлад негативно впливає на суб'єктивне щастя і, навпаки, звичні ранкові ритуали можуть знижувати рівень стресу. Коли людина впорядковує своє житло, це допомагає знайти почуття контролю.

Вважається, що безлад у домі може знижувати якість життя людини, а порядок покращувати функції мозку, особливо в людей похилого віку.Люди, які живуть у чистих будинках, фізично активніші за людей з брудними чи захаращеними будинками. А ще люди, які прибирають постіль, частіше повідомляють, що висипаються вночі.