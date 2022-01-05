Вважається, що мікробіом нашої шкіри відіграє ключову роль у її здоров'ї та відповідає за деякі захворювання, зокрема акне чи екзему.

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Вчені з Національного дослідницького інституту геному людини, Європейського інституту біоінформатики (Велика Британія), Інституту Роберта Коха (Німеччина) та інших наукових організацій вирішили більше дізнатися про мікробіом шкіри людини.

У дослідженні взяли участь 12 дорослих добровольців , які проживають у Північній Америці та не мають хронічних захворювань.

, які проживають у Північній Америці та не мають хронічних захворювань. Вчені взяли 594 зішкреби з їхньої шкіри.

Використовуючи традиційне лабораторне культивування з метагеномним секвенуванням, експерти створили розширену картину мікробного геному шкіри людини – колекцію еталонних геномів такого мікробіому.

Що виявили дослідники

Автори роботи виявили тисячі вірусних послідовностей, зокрема безліч гігантських фагів – дуже великих вірусів, які інфікують бактерії. Як правило, такі види мікроорганізмів знаходили на руках та ногах добровольців. Ці області тіла взагалі мають дуже різноманітний мікробіом. І це логічно, адже кінцівками люди найчастіше стикаються з навколишнім середовищем.

Серед знахідок були невідомі бактерії, грибки та віруси

Міжнародна група вчених виявила на людській шкірі 174 види нових бактерій, 4 види еукаріотів та 20 невідомих раніше гігантських фагів.