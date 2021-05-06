Такий тест часто призначають, якщо у пацієнта є шкірні захворювання, особливо якщо вони стали проявлятися гостріше.

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Як проходить дослідження

Перед аналізом потрібно розповісти лікарю-алергологу, які ви приймаєте ліки. Деякі з них спотворюють результати дослідження:

антигістамінні препарати;

трициклічніантидепресанти;

деякі ліки проти печії;

ліки проти астми.

За десять днів до аналізу потрібно буде припинити приймання цих ліків.

Види шкірних тестів на алергію

Скарифікаційний

Під час нього на передпліччя роблять невеликий надріз або прокол, після чого поряд з ним капають рідину з алергеном. Зазвичай під час такого тесту роблять багато проколів, аж до п'ятдесяти, щоб перевірити кілька алергенів відразу. Так перевіряють наявність алергії на пилок, цвіль, пилових кліщів, лупу домашніх тварин і продукти.

Через двадцять-сорок хвилин медсестра перевірить реакцію на алергени. Якщо вона є, то на місці проколу з'являться почервоніння і невелика припухлість.

Внутрішньо шкірний

Алерген вколюють під шкіру, зазвичай в руку. Так перевіряють алергію на отруту комах і пеніцилін.

Клаптевий

Алерген наносять на тканину, яку потім пластиром прикріплюють на шкіру. Її потрібно носити дві доби, після чого лікар перевірить реакцію. Це роблять, щоб з'ясувати, чи є алергія, яка виникає не відразу після контакту з алергеном, а через деякий час. Зазвичай так перевіряють реакцію на латекс, ліки, ароматизатори, консерванти, фарби для волосся, метали та смоли.

Результати

Якщо у людини є на щось алергія, то на місці нанесення алергену буде велике червоне здуття. За ним лікар зможе зрозуміти, на що конкретно у людини реакція, і в залежності від цього вибрати лікування або дати поради щодо способу життя, щоб уникнути алергії. Шкірні тести не завжди точні. Тому зазвичай проводять кілька з інтервалом.