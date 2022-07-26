Лак для нігтів дуже небезпечний для вагітних жінок

Вчені довели, що жінки, які зазнали впливу фталатів (містяться в лаках) під час вагітності, мають підвищений ризик передчасних пологів.

Шкода фталатів для вагітних

Фталати – це промислові хімікати, які використовуються в розчинниках, продуктах особистої гігієни, наприклад, у косметиці та лаку для нігтів, а також у харчових упаковках.

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Дослідники з Національного інституту охорони здоров'я вивчили дані 6045 вагітних жінок у США, експерти виявили, що жінки з вищою концентрацією кількох метаболітів фталату в сечі з більшою ймовірністю народжують своїх дітей раніше терміну.

Передчасні пологи – одна з найменш вивчених і нерозв'язних проблем у галузі охорони здоров'я матері та дитини. Це дослідження надає переконливі докази того, що звичні хімічні речовини в нашому повсякденному житті є частиною проблеми,

– зазначила авторка дослідження Емілі Барретт.

Як зменшити вплив фталатів

Дані науковців показують, що якби жінки могли зменшити вплив фталатів, це дозволило б досягти значного прогресу в зниженні неприйнятно високих показників передчасних пологів.

Вчені радять: намагайтеся якнайчастіше їсти свіжу домашню їжу, уникайте оброблених харчових продуктів, які постачаються в пластику, і вибирайте продукти без ароматів або продукти з позначкою "без фталатів".