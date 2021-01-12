Вчені з Інституту раку Дана-Фарбер та з Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) оприлюднили нові дані про потенційні ризики для здоров'я від впливу хімічних речовин, які містяться в тютюні та марихуані.

Люди, які курять лише марихуану, мають в крові та сечі декілька токсичних хімічних речовин. Але значно менше у порівнянні з тими людьми, які курять тютюн або обидві рослини. Результати випробування опубліковані в EClinicalMedicine.

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2 з цих хімічних речовин, а саме акрилонітрил та акриламід, токсичні у великих кількостях. Дослідники також виявили, що вплив акролеїну, який виробляється при спалюванні різноманітних матеріалів, збільшується при курінні тютюну і сприяє серцево-судинним захворюванням. Цікавим виявився той факт, що під час куріння марихуани акролеїн не вироблявся.

У дослідженні взяли участь 245 ВІЛ-позитивних та ВІЛ-негативних учасників. Людей з ВІЛ долучили через те, що у цій групі високий рівень куріння тютюну та марихуани.

Дослідники опитали учасників, зібрали дані з їхніх медичних карток та проаналізували зразки крові й сечі на речовини, які утворюються при розщепленні нікотину або спаленні тютюну чи марихуани.

Це перше дослідження, яке порівнює вплив акролеїну та інших шкідливих хімічних речовин, пов’язаних з димом, впродовж певного проміжку часу в ексклюзивних курців марихуани та курців тютюну, а також з'ясовує, чи пов'язано це із серцево-судинними захворюваннями,

– заявила старша авторка дослідження Дана Габузда.

Результати дослідження:

Учасники, які курили виключно марихуану, мали вищий рівень нафталіну, акриламіду та акрилонітрилу в крові у порівнянні з людьми, які взагалі нічого не курять. Однак у людей, які курять цигарки або ж і те, і те, концентрації цих речовин були ще вищими.

Метаболіти акролеїну (речовини, яка утворюються при розщепленні акролеїну) були підвищеними лише у тих людей, які курять звичайний тютюн. В учасників, які курять лише марихуану, цього не спостерігалось.

Підвищений рівень метаболітів акролеїну був пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями незалежно від того, курили люди тютюн чи мали інші фактори ризику.

Дослідники зазначили, що показники акролеїну можуть використовуватись для діагностики серцево-судинного ризику. Натомість зменшення паління тютюну та інших джерел акролеїну може бути одним із методів профілактики таких хвороб.