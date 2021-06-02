Як впливає куріння на дітей
В останні роки збільшується кількість доказів того, що куріння батьків до зачаття дитини збільшує ризик хвороб органів дихання у нащадків. Куріння й інші зовнішні чинники, які діють на батьків, не змінюють геном. Тобто, згубний вплив цих факторів не може поширитися на дітей з батьківськими генами.
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Вчені припускають, що в цьому випадку важливу роль в передачі дітям ризику ряду хвороб відіграють епігенетичні фактори. Йдеться про поверхневі зміни ДНК: до молекули можуть приєднуватися метильні групи (процес називають метилюванням ДНК). Це не впливає на самі гени, але змінює те, як вони працюють. Велика частина таких змін не передається у спадок, проте є винятки.
Під час внутрішньоутробного розвитку і до підліткового віку діти особливо сприйнятливі до впливу зовнішніх факторів на ДНК. В цей час, до завершення статевого дозрівання, формуються статеві клітини, які несуть спадкову інформацію. У новому дослідженні вчені прагнули оцінити ризик передачі згубного впливу куріння в ці періоди наступним поколінням.
Нове дослідження
Автори дослідження вивчили дані про 383 дітей і 274 батьків.
- Виявилося, що у дітей чоловіків, які почали курити до підліткового віку, були знижені показники дихання (об'єм форсованого видиху та об'єм легенів) в порівнянні з показниками дітей, батьки яких не курили.
- У дітей, бабусі яких вдихали тютюновий дим під час вагітності, вчені спостерігали ті ж проблеми: функція легенів була порушеною, що вказує на ризик хвороб органів дихання (наприклад, бронхіальної астми).
Раніше вчені вже демонстрували, що у чоловіків, які курили в віці молодше 15 років, частіше, ніж в інших, з'являються діти з високим ризиком розвитку бронхіальної астми.
Крім цього, вчені виявили зв'язок між впливом тютюнового диму на чоловіків до статевого дозрівання, пов'язаного з ризиком ожиріння у їхніх синів. Вчені підкреслюють, що необхідно приділяти більше уваги проблемі дитячого та материнського куріння, щоб запобігти хворобам легенів у майбутніх поколінь.