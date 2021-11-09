Про це розповіла представниця парламентського комітету з питань здоров'я нації, народна депутатка партії "Голос" Ольга Стефанишина. Вона наголосила, що 91% людей, які перебувають у лікарні – невакциновані.

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Стефанишина про підроблені сертифікати вакцинації:

Водночас згодом чимало українців, яких госпіталізували через COVID-19, зізнаються у цьому злочині. Стефанишина переконана, що вакцинація може врятувати людину від тяжких наслідків хвороби.

Україна не є унікальною країною, де вакциновані люди потрапляють у лікарні. Україна є унікальною країною, де підробляють довідки. Хочу закликати людей цього не робити, бо ви шкодите і собі, і Україні. Ольга Стефанишина Депутатка партії "Голос"

Зокрема, Україна виходить з зеленої для ЄС. Крім того, за словами нардепки, перевіряти сертифікати вакцинації необхідно для контролю статистики.

Ольга Стефанишина прокоментувала підроблені сертифікати вакцинації: дивіться відео

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