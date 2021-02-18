У школах Нової Зеландії почнуть безкоштовно надавати засоби інтимної гігієни
Усі школи Нової Зеландії почнуть пропонувати безкоштовні засоби інтимної гігієни, які необхідні під час менструації.
Джерело:BBC
Влада стурбована тим, що деякі студентки пропускають заняття, оскільки не можуть собі дозволити такі засоби, як тампони та гігієнічні прокладки.
Читайте також Чоловічі та жіночі презервативи: переваги та недоліки, які краще використовувати
Надання безкоштовних гігієнічних товарів у школі на період менструації — це один зі способів уряду безпосередньо подолати бідність, сприяти збільшенню відвідуваності школи та позитивно впливати на добробут дітей,
– заявила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн.
Це рішення прийняли після результатів пілотного проєкту минулого року, коли у 15 школах Нової Зеландії вже пропонували безкоштовні гігієнічні вироби.
Міністерка у справах жінок та заступниця міністра освіти Ян Тіннеті повідомила, що пілотна програма виявила те, перед якими труднощами постають школярі під час менструації. Так, дівчата часто бувають збентеженими, відчувають стигматизацію, дискомфорт, а також те, що не знають, які є гігієнічні засоби, де їх брати та як ними користуватися.
Країна витратить щонайменше 18 мільйонів доларів до 2024 року, щоб забезпечити школи засобами інтимної гігієни. Нагадаємо, Шотландія першою у світі зробила засоби інтимної гігієни безкоштовними.
Поділитися новиною