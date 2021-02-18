У школах Нової Зеландії почнуть безкоштовно надавати засоби інтимної гігієни

Усі школи Нової Зеландії почнуть пропонувати безкоштовні засоби інтимної гігієни, які необхідні під час менструації.

Влада стурбована тим, що деякі студентки пропускають заняття, оскільки не можуть собі дозволити такі засоби, як тампони та гігієнічні прокладки.

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Надання безкоштовних гігієнічних товарів у школі на період менструації — це один зі способів уряду безпосередньо подолати бідність, сприяти збільшенню відвідуваності школи та позитивно впливати на добробут дітей,

– заявила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн.

Це рішення прийняли після результатів пілотного проєкту минулого року, коли у 15 школах Нової Зеландії вже пропонували безкоштовні гігієнічні вироби.

Міністерка у справах жінок та заступниця міністра освіти Ян Тіннеті повідомила, що пілотна програма виявила те, перед якими труднощами постають школярі під час менструації. Так, дівчата часто бувають збентеженими, відчувають стигматизацію, дискомфорт, а також те, що не знають, які є гігієнічні засоби, де їх брати та як ними користуватися.

Країна витратить щонайменше 18 мільйонів доларів до 2024 року, щоб забезпечити школи засобами інтимної гігієни. Нагадаємо, Шотландія першою у світі зробила засоби інтимної гігієни безкоштовними.